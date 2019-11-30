شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن رانيا يوسف تفجر مفاجأة مدوية بشأن رجلين في حياتها وتنشر صورهما على العلن..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بمناسبة اليوم العالمي للرجل، ذكرت الممثلة المصرية رانيا يوسف رجليْن مهميْن في حياتهما، يخافان عليها كثيرًا ويدافعان عنها حين تقع بمأزق. جديد الخليج 365: Advertisements نشرت صورتهما وعبرت عن حبها الكبير لهما، ولدعمهما المستر، وقالت: “أكثر اثنين سند ليا والدي وأخويا” رانيا لم تكن حياتها الزوجية جيدة، لكنها كانت أقوى من كل الظروف، وتجاربها الفاشلة مع طليقيها لم تغير نظرتها للرجال، ولم تعاني من عقدة منهم.

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