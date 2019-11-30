شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أمير سعودي ونجل ملك سابق يرفض الإستماع لقصيدة مدح من شاعر وهكذا علق الشاعر على الحادثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الشاعر الشاب صالح بن شرفي السبيعي إن موقف الأمير خالد الفيصل دلّل على ابتعاد الأمير عن الإطراء، وتركيزه على خدمة المواطنين، والتفاني الراسخ بشخصيته، وذلك بعدما زار محافظة الخرمة في زيارة تفقدية، فحاول “السبيعي” إلقاء قصيدة ترحيبية، إلا أن الأمير قاطعه بلطف، وطلب منهم إعطاءه مطالبهم، وقال: “لو سمحت لو كانت قصيدة لا تقولها؛ أنا مانع القصائد في مجالسي، تريدون سعادتي دعوني أخدمكم”، وهو ما تم توثيقه في مقطع فيديو لقي تداولاً واسعاً على “تويتر”.

جديد الخليج 365:

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وقال الشاعر صالح وفقًا لـ”سبق”: “أنا حاولت التحدث أثناء جلسة الأمير دون مايكروفون، ورددت أبيات أستأذنه قلت فيها: “يادايم السيف من جودك ومن فضلك.. يا سيدي تنصت لقولي دقيقة”، وبالفعل تنبه لي، واستمع، حتى بدأت بأبيات ترحيبية قلت فيها: “سلام يا أمير السعد عالي الصيت.. يا طيب الوقفات والساس والراس”. وأضاف: “وقاطعني بأدب وقتها وموقفه أسعدني كثيراً، وتفهمت ردة فعله، والأمير في غنى عن مديحي، لكن أحببت المشاركة بزيارة الأمير، خاصة وأنه شاعر وقريب من الأدب، وهي مجرد أربعة أبيات فقط”. واختتم: “أكرمني الأمير بعذره الوجيه، ولو قلت الأبيات بدون هذا الموقف قد لا تحفظ ولا يتناقلونها سريعاً كما حصل، لكن تدارك الأمير الموقف، وحرصه على قضاء حاجات المحافظات، ورفض المدح، وهو بلا شك يستحقه يزيده تواضعاً وحباً بقلوب المواطنين”. كما نشر الشاعر صالح محمد ابن شرفي مقطع فيديو يقدم فيه أبيات شعرية جديدة توضح موقفه من اعتذار الأمير خالد الفيصل عن سماع قصيدته وعلق عليه قائلاً: “ابيات تبين موقفي بعد مقابلة سيدي صاحب السمو الملكي الامير /خالد ال فيصل.. واعتذارة عن سماع قصيدتي…!”

ابيات تبين موقفي بعد مقابلة سيدي صاحب السمو الملكي الامير /خالد ال فيصل

واعتذارة عن سماع قصيدتي...!#خالد_الفيصل pic.twitter.com/z9ZSfhmTYq — صالح محمد ابن شرفي (@slaeh6656) November 27, 2019

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صالح محمد ابن شرفي@slaeh6656

ابيات تبين موقفي بعد مقابلة سيدي صاحب السمو الملكي الامير /خالد ال فيصل

واعتذارة عن سماع قصيدتي...!#خالد_الفيصل

ابيات تبين موقفي بعد مقابلة سيدي صاحب السمو الملكي الامير /خالد ال فيصل

واعتذارة عن سماع قصيدتي...!#خالد_الفيصل pic.twitter.com/z9ZSfhmTYq — صالح محمد ابن شرفي (@slaeh6656) November 27, 2019

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ابيات تبين موقفي بعد مقابلة سيدي صاحب السمو الملكي الامير /خالد ال فيصل

واعتذارة عن سماع قصيدتي...!#خالد_الفيصل pic.twitter.com/z9ZSfhmTYq — صالح محمد ابن شرفي (@slaeh6656) November 27, 2019

· Makkah Al Mukarrama, Kingdom of Saudi Arabia

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