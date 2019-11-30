عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيادة ساعات إنقطاع الكهرباء في عدن

السبت 30 نوفمبر 2019

زادت خلال الساعات الماضية ساعات إنقطاع التيار الكهربائي عن عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن على الرغم من إعتدال الطقس وإنتهاء فصل الصيف .



وأفاد مراسل (الخليج 365) في عدن أن إنقطاعات التيار الكهربائي زادت وتيرتها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين وأصبحت تزيد عن ساعات التشغيل .. لافتاً إلى أن هناك إستياء شعبي جراء تدهور خدمة الكهرباء على الرغم من تراجع حجم الأحمال على الشبكة العامة .

Advertisements

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة محمد المسبحي قال ان التوليد في عدن تناقص مع خروج 75ميجا وات بسبب عدم وصول كميات كافية من الديزل لمحطات التوليد.

واشار المسبحي الى ارتفاع ساعات الانطفاءات إلى 3ساعات .. لافتاً إلى بان هناك باخرة تحمل على متنها 47 الف طن متري من وقود الديزل وصلت ظهر أمس الأول الاثنين إلى عدن، وباخرة أخرى في طريقها إلى عدن تحمل على متنها 45 الف طن من وقود المازوت مخصصة لمحطات توليد الكهرباء ومن المحتمل وصولها الى العاصمة عدن خلال خمسة ايام.