الأمم المتحدة تعلن عن إجلاء 1500 لاجئاً صومالياً من اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة تعلن عن إجلاء 1500 لاجئا صوماليا من اليمن

السبت 30 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إجلاء أكثر من 1500 لاجئا صوماليا من اليمن إلى بلادهم، بشكل طوعي منذ مطلع العام الجاري 2019.



وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على حسابه في تويتر: " في عام 2019، عاد أكثر من 1,500 لاجئ صومالي من اليمن من خلال برنامج دعم العودة الطوعية - الذي تدعمه المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية".

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وأشارت إلى أن 131 لاجئاً وصلوا إلى ميناء بربرة في 27 نوفمبر.

وذكرت المفوضية أنها نجحت وشركاؤها في قطاع الإيواء في اليمن بمساعدة 1.4 مليون شخص في عام 2018، من خلال توفير حزم الأدوات المنزلية لـ104,560 عائلة وحزم الإيواء لـ29,381 عائلة والمساعدات النقدية للإيجار لـ67,568 عائلة.

ويتخذ المهاجرون من القرن الإفريقي اليمن طريق عبور نحو دول الخليج، وخصوصا السعودية التي يدخلونها عن طريق التهريب بهدف العمل.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود نحو 280 ألف لاجئ إفريقي في اليمن، معظمهم من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية.