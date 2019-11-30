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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ... "فورين بوليسي" الأمريكية تكشف السبب الغير معلن الذي اضطر السعودية الى الاتجاه صوب انهاء الحرب في اليمن والتفاوض مع الحوثيين... تفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو ... "فورين بوليسي" الأمريكية تكشف السبب الغير معلن الذي اضطر السعودية الى الاتجاه صوب انهاء الحرب في اليمن والتفاوض مع الحوثيين... تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.