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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. المشاط يفجر مفاجاة مزلزلة ويكشف عن موافقة جماعة الحوثي على وقف الحرب ويحدد " 4" مطالب لقبول الحل السياسي ( تفاصيل)

حذر مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء من مخاطر لا تحتمل في حال استمرت الحرب على اليمن. وقال المشاط في كلمة وجهة بذكرى 30 نوفمبر " أن الاستمرار في الحرب والحصار سيفضيان بالمنطقة ككل إلى مخاطر كبيرة سيكون من الصعب احتمالها " .

وأضاف " قدرنا في اليمن والمنطقة أننا أمة واحدة ولا مجال للاستقرار ما لم يحتكم الجميع لشروط وأسس الاستقرار " -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بالإسم والصورة.. تعرف على الأسير الحوثي الذي يعود ليجد زوجته تزوجت شقيقه وانجبت طفلا..أشعل بقصته وسائل الاعلام اليمنية والعربية (صور وتفاصيل بالداخل) ورد للتو ... "فورين بوليسي" الأمريكية تكشف السبب الغير معلن الذي اضطر السعودية الى الاتجاه صوب انهاء الحرب في اليمن والتفاوض مع الحوثيين... تفاصيل وردنا الان.. المشاط يفجر مفاجاة مزلزلة ويكشف عن موافقة جماعة الحوثي على وقف الحرب ويحدد " 4" مطالب لقبول الحل السياسي ( تفاصيل) فضيحة اشعرت كل اليمنيين بالخزي والعار... يمنيات في عمر الزهور يمارسن الرذيلة والمتعة الحرام في هذه العاصمة العربية ( شاهد صور فاضحة ومقززة ) ورد للتو.. هوية شركات الطيران التي أعلن عنها قائد المنطقة العسكرية الثانية والتي ستبداء من مطار الريان كمنافس جديد لليمنية ( تفاصيل حصرية ) ليس خوفا من الحوثيين ولا من المشرفين البلاطجة ...سكان العاصمة صنعاء يلتزمون بيوتهم ويرفضون الخروج منها الا للضرورة القصوى لهذا السبب المرعب والمخيف وردنا قبل قليل..قطر تباغت الجميع وتوجه للاحمر ضربة قاضية وصفعة مدوية جعلت فضيحته بجلاجل وكشفت لليمنيين كم هو هزيل وضعيف ( صورة ) عاجل ..قناة المسيرة تقطع كل براجها وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري الذي قصم ظهر التحالف Advertisements شاهد.. ظهور مفاجئ للرئيس هادي يفجر مفاجأة ويدعو الحوثيين للحوار بعد تقاربهم مع السعودية … ويطرح أربعة شروط لإيقاف الحرب (تعرف عليها) ورد للتو... الكشف عن المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء بدعم من الإصلاح وعلي محسن.. (الاسم) ورد للتو..السعودية لا تأبه للرئيس هادي وتقدم على هذه الخطوة الخطيرة دون الرجوع اليه رغم خطورتها واهميتها ..والشرعية تخرج عن صمتها وترد بقوة

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