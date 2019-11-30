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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس خوفا من الحوثيين ولا من المشرفين البلاطجة ...سكان العاصمة صنعاء يلتزمون بيوتهم ويرفضون الخروج منها الا للضرورة القصوى لهذا السبب المرعب والمخيف

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كانت هذه تفاصيل خبر ليس خوفا من الحوثيين ولا من المشرفين البلاطجة ...سكان العاصمة صنعاء يلتزمون بيوتهم ويرفضون الخروج منها الا للضرورة القصوى لهذا السبب المرعب والمخيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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