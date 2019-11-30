[السبت 30 نوفمبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم السبت 30 نوفمبر 2019.
رقم الرحلة: 607
خط الرحلة: القاهرة - سيئون
الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 06:30 صباحا
رقم الرحلة: 644
خط الرحلة: سيئون - عمان
الإقلاع: 07:45 صباحا
الوصول: 10:00
رقم الرحلة: 645
خط الرحلة: عمان- سيئون
الإقلاع: 12:00 ظهرا
الوصول: 16:15 مساء
رقم الرحلة: 606
خط الرحلة: سيئون - القاهرة
الإقلاع: 17:00 مساء
الوصول: 19:45 مساء
رقم الرحلة: 601
خط الرحلة: القاهرة - عدن
الإقلاع: 02.30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 07:00 صباحا
رقم الرحلة: 506
خط الرحلة: عدن - جدة
الإقلاع: 08.30 صباحا
الوصول: 10:30 صباحا
رقم الرحلة: 507
خط الرحلة: جدة - عدن
الإقلاع: 12:00 ظهرا بتوقيت جدة
الوصول: 14:00 ظهرا
رقم الرحلة: 600
خط الرحلة: عدن - القاهرة
الإقلاع: 15:00 عصرا
الوصول: 17:30 مساء
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