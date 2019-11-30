[السبت 30 نوفمبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم السبت 30 نوفمبر 2019. رقم الرحلة: 607

خط الرحلة: القاهرة - سيئون

الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة

الوصول: 06:30 صباحا رقم الرحلة: 644

خط الرحلة: سيئون - عمان

الإقلاع: 07:45 صباحا

الوصول: 10:00 رقم الرحلة: 645

خط الرحلة: عمان- سيئون

الإقلاع: 12:00 ظهرا

الوصول: 16:15 مساء Advertisements رقم الرحلة: 606

خط الرحلة: سيئون - القاهرة

الإقلاع: 17:00 مساء

الوصول: 19:45 مساء رقم الرحلة: 601

خط الرحلة: القاهرة - عدن

الإقلاع: 02.30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة

الوصول: 07:00 صباحا رقم الرحلة: 506

خط الرحلة: عدن - جدة

الإقلاع: 08.30 صباحا

الوصول: 10:30 صباحا رقم الرحلة: 507

خط الرحلة: جدة - عدن

الإقلاع: 12:00 ظهرا بتوقيت جدة

الوصول: 14:00 ظهرا رقم الرحلة: 600

خط الرحلة: عدن - القاهرة

الإقلاع: 15:00 عصرا

الوصول: 17:30 مساء

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