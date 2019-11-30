المصعبي يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الاستقلال 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

رفع رئيس جهاز الأمن القومي اللواء/ أحمد عبد الله المصعبي ،اليوم، برقية تهنئة للرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ،وذلك بمناسبة الذكرى الـ 52 للاستقلال الوطني الـ 30 نوفمبر المجيد.

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وقال رئيس جهاز الامن القومي في البرقية "بإسمي شخصياً ونيابة عن ضباط وصف وجنود جهاز الأمن القومي، نهنئكم ونرفع اليكم أسمى التبريكات، وأصدق الولاء، بمناسبة الذكرى الــ (52) للإستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر العظيمة".

واضاف اللواء المصعبي"تأتي هذه الذكرى العظيمة على شعبنا يوم أن نال حريته منذ 52 عامًا، وها هو اليوم وتحت قيادتكم الفذة يخوض نضاله المتين للتحرر من الكهنوت المدعوم من إيران الفارسية، وكل دعاة تمزيق البلاد، وارتهانهم لكل دعاة العبودية المطلقة للمستعمر الاجنبي سواء بسواء، لكن تتجلى عظمة الكفاح والصبر على مرارته هو أن كل أبناء قواتنا المسلحة والأمن، وكافة أبناء الشعب يمني قد حددوا مصيرهم أن لا رجعة عن الحرية والسيادة والجمهورية الإتحادية تحت لواء إبن اليمن البار/ الرئيس المشير/ عبد ربه منصور هادي – حفظه الله ورعاه، كمبدأ وولاء وطني التزمه كل المخلصين الأوفياء لوطنهم، وقيادتهم السياسية".

واكد رئيس جهاز الامن القومي ،السير على خطى الطريق التي رسمها فخامة الرئيس، على طريق العزة والكرامة، والسيادة الوطنية، وإن كلفنا ذلك أرواحنا، لينال شعبنا اليمني حريته واستقلاله عن قريب ليكون ذلك منقوشًا على صفحات التاريخ استقلالنا الثاني المجيد، والله معكم ولن يخذلكم كل الأوفياء المخلصين.