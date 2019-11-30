شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين يطلع على سير العمل في الوحدة الصحية بمنطقة الرواء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - أبين اطلع محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين ، اليوم ،ومعه مدير عام مديرية خنفر ناصر المنصري، على سير العمل في الوحدة الصحية بمنطقة الرواء بمديرية خنفر.

وأشاد المحافظ بانضباط الكادر الوظيفي في الوحدة الصحية بالمحافظة. موجها مدير عام مكتب الصحة والسكان في المحافظة بتوفير احتياجات الوحدة الصحية ورفدها بالأدوية والمستلزمات الصحية.

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