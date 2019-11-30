شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

الشرطة تقتل مسلحا اعتدى على مارة في جسر لندن الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438284/ هاني بن بريك : شعب الجنوب أحق من يشارك الإمارات بيوم الشهيد الجمعة 29 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438283/ ماذا قال الشيخ محمد بن راشد عن يوم الشهيد الإماراتي ؟ الجمعة 29 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438282/ إستكمال إنجاز أول مشروع بمديرية ساه من حصة حضرموت من عائدات النفط الجمعة 29 نوفمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/438278/ محافظ أبين يوجه بتحويل مبنى كلية التربية بزنجبار إلى كلية العلوم الصحية الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438277/ حضرموت .. اختتام دورة تنشيطية لقابلات المجتمع بتريم والسوم الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438276/ لقاء في سيئون يناقش التحضيرات لبطولة كاس حضرموت الثقافية الثانية الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438275/ إفشال هجوم للميليشيات شمال غرب الضالع الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438274/ Advertisements ماذا تعرف عن يوم الشهيد الإماراتي ؟! الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438273/ مساء اليوم .. محافظ حضرموت في حوار صريح على قناة الغد المشرق الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438272/ بلحاف يلتقي مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فرع المهرة الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438309/ من هو محافظ حضرموت القادم.. يشغل الشارع في حضرموت والدعم الأكبر للبحسني الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438308/ العميد التميمي يعزي رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بوفاة زوجته الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438307/ أكرم القداحي لـ"الخليج 365": خروج ميليشيات الإصلاح من شبوة سيحتاج لضغط عسكري والضحية ستكون الشعب الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438306/ محافظ حضرموت: نهتم بالثقافة والإعلام.. هناك خطط لمعالجة الحالة الأمنية الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438292/ محافظ حضرموت: قادرون على مكافحة الفساد فى أي مكان الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438291/ التعليم الأهم.. محافظ حضرموت يوجه دعوة لزيارة المدارس بعد الترميم الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438290/ محافظ حضرموت: توزيع عائدات النفط يتم بـ "آلية" الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438289/ البحسني: اتفاقية الرياض تاريخية.. وحضرموت تستلم حقوقها كاملة الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438288/ تدشين العمل في تنفيذ مشروعين للصرف الصحي في ساه بوادي حضرموت الجمعة 29 نوفمبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/438287/

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