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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن من السعودية ونتيجة الإنفتاح الغير مسبوق .. نساء يشربن الخمر في حديقة عامة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر الكاتب السعودي، تركي الشلهوب فيديو صادم من السعودية في ظلّ حكم ولي العهد محمد بن سلمان.
ويُظهر الفيديو نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة. فيما علّق “الشلهوب” بالقول: “مؤسف ما وصل إليه حال بلاد الحرمين !! “.
جديد الخليج 365:
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نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة !!!— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 28, 2019
.
مؤسف ما وصل إليه حال #بلاد_الحرمين !! pic.twitter.com/mwI2o0kSjv
تركي الشلهوب✔@TurkiShalhoub
نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة !!!
.
مؤسف ما وصل إليه حال #بلاد_الحرمين !!
نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة !!!— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 28, 2019
.
مؤسف ما وصل إليه حال #بلاد_الحرمين !! pic.twitter.com/mwI2o0kSjv
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نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة !!!— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 28, 2019
.
مؤسف ما وصل إليه حال #بلاد_الحرمين !! pic.twitter.com/mwI2o0kSjv
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نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة !!!— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 28, 2019
.
مؤسف ما وصل إليه حال #بلاد_الحرمين !! pic.twitter.com/mwI2o0kSjv
وعبّر مغرّدون عن غضبهم من انتشار هذه الحوادث في السعودية، منذ أن أعطى “بن سلمان” كامل الصلاحية لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، لإقامة فعاليات “ترفيه” غلب عليها مشاهد الاختلاط والتحرش، وغيره من الأمور التي كانت في يومٍ من الأيام من المحرمات في المجتمع السعودي.
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