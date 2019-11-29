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من السعودية ونتيجة الإنفتاح الغير مسبوق .. نساء يشربن الخمر في حديقة عامة!

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر الكاتب السعودي، تركي الشلهوب فيديو صادم من السعودية في ظلّ حكم ولي العهد .

ويُظهر الفيديو نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة. فيما علّق “الشلهوب” بالقول: “مؤسف ما وصل إليه حال بلاد الحرمين !! “.

 

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نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة !!!
.
مؤسف ما وصل إليه حال #بلاد_الحرمين !! pic.twitter.com/mwI2o0kSjv

— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 28, 2019
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تركي الشلهوب@TurkiShalhoub

نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة !!!
.
مؤسف ما وصل إليه حال #بلاد_الحرمين !!

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وعبّر مغرّدون عن غضبهم من انتشار هذه الحوادث في السعودية، منذ أن أعطى “بن سلمان” كامل الصلاحية لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، لإقامة فعاليات “ترفيه” غلب عليها مشاهد الاختلاط والتحرش، وغيره من الأمور التي كانت في يومٍ من الأيام من المحرمات في المجتمع السعودي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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