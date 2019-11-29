السلطة المحلية بمديرية حوف تتسلم مولد كهربائي بدعم عُماني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - المهرة تسلمت السلطة المحلية بمديرية حوف محافظة المهرة،اليوم ، مولداً كهربائياً بقوة(1)ميجاوات دعماً من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

وثمن مدير عام المدير الدعم المقدم من سلطنة عُمان للمهرة في مختلف المجالات. مشيراً الى ان المولد الكهربائي سيعمل على تعزيز وتطوير القوة التوليدية لمحطة الكهرباء في المديرية.

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