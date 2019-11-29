  بلحاف يلتقي مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فرع المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365 - المهرة

التقاء اليوم مدير عام شركة النفط اليمنية - فرع المهرة المهندس محسن علي محمد بلحاف بمدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن فرع المهرة الأستاذ/ سعيد الزهراني وذلك بمكتبه في مبنى فرع الشركة .



وفي بداية اللقاء رحب المهندس محسن بلحاف بمدير البرنامج السعودي معبراً عن سعادته بهذا اللقاء متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة، مشيداً بالجهود التي بذلها البرنامج السعودي في العديد من الجوانب بما فيها دعم وتوفير الوقود خلال الفترة السابقة، وكذا الجهود التي يبذلها حالياً في مجال توفير المنحة، و تم بعد ذلك مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بمنحة المملكة العربية السعودية من مادة الديزل لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في جميع المديريات والعديد من المؤسسات الحكومية و المشاريع الريفية بالمحافظة وسبل تطوير آلية العمل في صرف المنحة لمستحقيها وبما يخدم مصلحة المحافظة، حيث يقدم فرع شركة النفط - بمحافظة المهرة العديد من التسهيلات في تخرينها وعمليات الصرف وايصالها لتلك الجهات والمشاريع بحسب الآلية المتفق عليها مع البرنامج السعودي .

من جانبه أكد مدير البرنامج السعودي على استمرار دعم المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية و محافظة المهرة بشكل خاص في جميع المجالات وخاصة في مجال منحة المشتقات النفطيه للمحافظة وتطوير آليتها لما فيه المصلحة العامة.