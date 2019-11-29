شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من هو محافظ حضرموت القادم.. يشغل الشارع في حضرموت والدعم الأكبر للبحسني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019 الخليج 365 - خاص التقى مراسل "الخليج 365" في حضرموت، جموع من المواطنين مساء اليوم الجمعة، للتعرف على الآراء حول من سيشغل منصب المحافظ في قادم الأيام.

Advertisements واكد المواطنون أن محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني كسب قلوب الناس لا سيما بعد اعادة افتتاح مطار الريان بعد طول انتظار. وابدى مواطنون آخرون في استبيان اجراه مراسل "الخليج 365" عبر تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" رغبتهم في استمرار قيادة المحافظ البحسني للمحافظة. واشاد المواطنون بالمنجزات التي أصبحت تتواتر في محافظة حضرموت والتي شملت جسور وبنى تحية على مختلف الأصعدة خلال الفترة القادمة. وأعرب المواطنون عن قلقهم من استبدال المحافظ البحسني برجل آخر لا يراعي جانب الأمانة.. مشيرين إلى أن محافظة حضرموت بدأت تزدهر في الوقت الراهن، ومن غير العدل ان يتم حرمان المحافظة من ابسط الحقوق.

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