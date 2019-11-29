العميد التميمي يعزي رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بوفاة زوجته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

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بعث العميد منير كرامة التميمي المدير العام للأمن رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بساحل حضرموت، برقية عزاء ومواساة إلى العميد علي محمد الحسام رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وذلك بوفاة المغفور لها بأذن الله تعالى زوجته، التي وافاها الأجل مساء أمس أثناء تلقيها العلاج في احدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.



وجاء في برقية العزاء:

بسم الله الرحمن الرحيم (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم. الاخ العميد/ علي محمد الحسام رئيس اتحاد الشرطة الرياضي المحترم ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة زوجتكم الفاضلة، وبهذه المناسبة الحزينة، أتقدم إليكم باسمي شخصيا، وباسم جميع ضباط وافراد أمن ساحل حضرموت، بأسمى عبارات التعازي والمواساة لكم ولكافة أفراد عائلتكم، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وان يلهمكم وذويها جميل الصبر و أحسن العزاء، وان لله وإنا إليه راجعون. اخوكم: العميد/ منير كرامه التميمي مدير عام الأمن والشرطة رئيس اتحاد الشرطة الرياضي بساحل حضرموت