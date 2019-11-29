أكرم القداحي لـ"اليمن العربي": خروج ميليشيات الإصلاح من شبوة سيحتاج لضغط عسكري والضحية ستكون الشعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

سيد مصطفي

قال أكرم القداحي، مسئول التوجيه المعنوي في أمن الضالع، أن الوضع الحالي يزيد تعقيدا ويبشر بحرب اقوى من ماسبق لكون الجميع مستعد وكلا يدعي حب ليلى.

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وأكد القداحي لـ"الخليج 365"، أن خروج الميليشيات الإخوانية من شبوة سيحتاج لضغط عسكري فإن الضحيه سيكون الشعب وتكون دول الجوار وخاصة السعوديه من الضحايا لكون الانتقالي معد ومجهز وسيدفع بشعب الجنوب المطالب بالتحرير والاستقلال في هذه المواجهه وبمسمى تحرير شبوة، مشيرًا إلى أن شعب الجنوب معروف في مثل هذه الامور

وأضاف مسئول التوجيه المعنوي في أمن الضالع، أنه في المقابل الشرعيه وانصارها وحزب الاصلاح في الشمال وسيحدث التحام للاصلاح والحوثي ومن تبقى من الشمال والزج بهم في هذه المعركة وعلى الدنيا السلام .

وبين القداحي، أن الشعب اليوم كله مسلح جنوبه وشماله وتكون السعوديه اول الضحايا إذا لم تحسم الامر وتسحب هذه القوة بطريقة المتفق عليها في الحوار الذي كانت هي الراعية له وفي اراضيها

جدير بالذكر، أنه عاد الإسبوع قبل الماضي كل من معين عبد الملك و5 من وزراء الحكومة اليمنية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ليباشرون تسيير أعمال الحكومة حتى تعيين الحكومة الجديدة المنصوص عليها في إتفاقية الرياض بين المجلس الإنتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.