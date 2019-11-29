شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أقوى تهديد للملك سلمان وولي العهد من قلب العاصمة السعودية "الرياض" .. وبشرى سارة للحوثيين... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح رسالة تحذير إلى المملكة العربية السعودية، محذراً إياهم من التقارب مع مليشيات الحوثيين .

وقال المحامي محمد المسوري إن الحوثيين يحلمون بالسيطرة على الحرمين وانهم لا يعرفون حق الجوار، حيص أكد أن خطرهم على السعودية أكثر من غيرهم .

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واضاف المسوري أن علاقة السعودية مع اليمن كدولة جمهورية تعرف معنى حسن الجوار، خير لها من علاقة مؤقتة مع ميليشيا الحوثي التي لا تعرف معنى حق الجوار وتحلم بالسيطرة على الحرمين.

وبين محامي صالح للسعودية أن :"من يقول لكم بأن الحوثي سيكون أفضل من الشرعية فهو حوثي بينكم ولو كان منكم، أن العقل مال يا أشقائنا فالخطر عليكم أكثر من غيركم لو حدث ذلك".

وأكد المسوري أن على الأشقاء في المملكة أن يكونوا على ثقة تامة بأن إنهاء الانقلاب واستعادة الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن لينعكس على المنطقة بكاملها، فالخلافات الحاصلة لم ولن تحقق شيء من الأهداف المطلوبة.