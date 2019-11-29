شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هذا ما حدث له.. إعلامي سعودي مشهور يهاجم هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ ومحمد بن سلمان من قلب... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلال ساعات فجر اليوم السبت، انطلقت عدة تغريدات من حساب الإعلامي السعودي علي العلياني، هاجم من خلال تركي آل الشيخ، وانقسم المتابعون لقسمين، منهم من صدق أن هذه التغريدات قام بكتابتها علي العلياني، والقسم الآخر رأى أن حسابه مهكر.

تغريدات علي العلياني المثيرة للجدل والتي قام بحذفها سريعاً، وقد جاءت تغريدات علي كالتالي:

التقريع والتنمر لغة ضد القانون

في تفاصيل الصفاقة لابد من كلام يشبه الملام على عدم الاعتراف بالرموز

هذا الكلام لا يفهمه إلا أهل اللغة

هنام وطن ووطنيين قبل نعرفك يابن الشيخ

أنا في بيتي في الرياض

وصلنا محلة نعزم بلداء الكويت العظيمة ويغرد لهم تركي وهم يحشون لهجتنا ونحتفي فيهم

وحرية الصحافة تنصفني

معقول وصلنا مرحلة تهديد بلاط صاحبة الجلالة

وان ارسل جموسة فمحمد بن سلمان ينصفني

أنا أقول الوطن أكبر من كل التفاصيل

عيب هذا التنمر

عيب عيب أصبحنا غرباء في بلدنا، أحب أذكر معاليك نحن في السعودية لسنا في مصر أو الكويت أو لبنان

أنا مع العدالة هنا وهناك

سأحدث غداً

جديد "الخليج 365"

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وقد دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يحمل اسم علي العلياني، وقد رأى الكثير أن ها ليس بأسلوب علي، ومن الواضح جداً أنه تم تهكير حسابه، فقد غرد أحد المتابعين قائلاً: “مدري ليش احس الهكر مصري او كويتي والارجح كويتي (كرر الكويت مرتين وكمان كلمة يحشون كلمتهم) ..”.

كما غرد حساب آخر قائلاً: “حذف تغريدات قطر بعد استعادة حسابه من الهكرز… علي امس بالدرعية حضر الحفل مع سمو ولي العهد وسكرتيره الخاص .. ولو عنده شيء ذكره وجه لوجه ماجلس يصيح بحسابه بأسلوب طفولي وهمجي بتغريدات ركيكة لا ترتقي لغة ولا أسلوبا بأعلامي مفوه ويمتلك صياغة جيده مثل علي”.

وعلى النقيض فقد غردت إحدى المتابعات قائلة: “#علي_العلياني واضح ان العلياني كان في وضع السكره وهو يكتب هالتغريدات ،، لا تستغربون فله سوابق”.

ونحن في موقع شمس الإخباري ننتظر التحري من صحة كتابة علي العلياني لمثل هذه التغريدات المسيئة، وسنوافيكم بالتفاصيل أول بأول، كونوا بالقرب.