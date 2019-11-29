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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري الذي قصم ظهر التحالف

أعلن الحوثيون، اليوم الجمعة، عن انشقاق قائد كبير من القوات التابعة لنجل شقيق صالح، العميد طارق، المدعومة من دولة الإمارات، وعودته إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم. وقال عضو المجلس السياسي التابع للجماعة الحوثية، محمد البخيتي إن قائدا عسكريا مهما، انشق عن طارق صالح، في الساحل الغربي. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا قبل قليل..قطر توجه للاحمر ضربة قاضية وصفععة مدوية جعلت فضيحته بجلاجل وكشقت لليمنيين كم هو هزيل وضعيف ( صورة ) عاجل ..قناة المسيرة تقطع كل براجها وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري الذي قصم ظهر التحالف شاهد.. ظهور مفاجئ للرئيس هادي يفجر مفاجأة ويدعو الحوثيين للحوار بعد تقاربهم مع السعودية … ويطرح أربعة شروط لإيقاف الحرب (تعرف عليها) ورد للتو... الكشف عن المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء بدعم من الإصلاح وعلي محسن.. (الاسم) ورد للتو..السعودية لا تأبه للرئيس هادي وتقدم على هذه الخطوة الخطيرة دون الرجوع اليه رغم خطورتها واهميتها ..والشرعية تخرج عن صمتها وترد بقوة

في غاية الخطورة..عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويوجه إهانة شخصية للرئيس هادي بطريقة خسيسة ومهينة وجارحة ( لن تصدق ماذا فعل الزبيدي وقهر الرئيس هادي ) Advertisements ليست قطر ولا سلطنة عمان...دولة مجاورة تباغت الجميع وتوجه للامارات ضربة ساحقة ..والحزن يسيطر على كل بيت اماراتي ( صورة ) وردنا الان ...رئيس الوزراء يعلن تقديم استقالته رسميا وطارق عفاش يباغت الجميع ويدلي بهذا التصريح المستفز ( شاهد ماذا قال ) عبد الباري عطوان يكشف اخطر سر..الاطاحة بالرئيس هادي وكل اركان شرعيته ووقف الحرب نهائيا وتقسيم اليمن الى دولتين الشمال للحوثيين والجنوب للزبيدي والانتقالي شاهد بالفيديو كيف باغت ولي العهد السعودي نظيره الاماراتي وكل حكام الامارات بخطوة شجاعة ونادرة لم يسبقه اليها اي مسؤول خليجي او عربي او حتى اجنبي ( فيديو) دولة عظمى تكرم شاب يمني وتعتبره افضل شاب في الوطن العربي بعد ان قام بعمل بطولي نادر ورفع رأس اليمنيين وهز وجدانهم ( الاسم + المحافظة التي ينتمي اليها ) وأضاف البخيتي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” رصدها “الميدان اليمني”، أن “قائد عسكري مهم من قوات طارق عفاش عاد إلى حضن الوطن بكامل عدته وعتاده ومع خبرته، وسيتم استقباله قريبا”.

وهذه ليست المرة الأولى، التي ينشق فيها ضباط منضوون في قوات طارق صالح المتمركزة في الساحل الغربي، بل سبقها انشقاق العشرات من الضباط والجنود وانضموا إلى الحوثيين. في أواخر نيسان/ أبريل 2018، ذكرت تقارير صحفية، أن مئات الجنود التابعين لطارق صالح باعوا أسلحتهم، بعد أيام محدودة من إعلان العملية العسكرية الأولى لها، وفرار آخرين. وأفادت التقارير، نقلا عن مصادر في المقاومة الجنوبية في جبهة الساحل الغربي، لم تسمها، بأن المئات من جنود طارق صالح تم ترحيلهم من الجبهة بعد بيعهم لأسلحتهم. ويعد طارق صالح واحدا من القيادات العسكرية في عائلة صالح، وكان قائدا للحرس الخاص لعمه الراحل، قبل أن ينفك تحالفهما مع الحوثي أواخر العام 2017، بمقتل صالح نفسه.

وبعد أشهر من فراره من صنعاء، عملت الإمارات على إعادته إلى الواجهة، من خلال تشكيل قوة جديدة من الموالين لعائلته تحت اسم “حراس الجمهورية” التي يشارك فيها ضمن العمليات العسكرية ضد الجماعة، بدعم من الدولة الخليجية.

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