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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو... الكشف عن المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء بدعم من الإصلاح وعلي محسن.. (الاسم)

أكدت مصادر مطلعة لـ يمن تايم أن المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء هو الدكتور أنيس باحارثة والذي يشغل حاليا مدير مكتب رئيس الوزراء معين عبدالملك . وطبقا للمصادر أن الرجل يحظى بدعم نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر وكذلك حزب التجمع اليمني للإصلاح . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا قبل قليل..قطر توجه للاحمر ضربة قاضية وصفععة مدوية جعلت فضيحته بجلاجل وكشقت لليمنيين كم هو هزيل وضعيف ( صورة ) عاجل ..قناة المسيرة تقطع كل براجها وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري الذي قصم ظهر التحالف شاهد.. ظهور مفاجئ للرئيس هادي يفجر مفاجأة ويدعو الحوثيين للحوار بعد تقاربهم مع السعودية … ويطرح أربعة شروط لإيقاف الحرب (تعرف عليها) ورد للتو... الكشف عن المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء بدعم من الإصلاح وعلي محسن.. (الاسم) ورد للتو..السعودية لا تأبه للرئيس هادي وتقدم على هذه الخطوة الخطيرة دون الرجوع اليه رغم خطورتها واهميتها ..والشرعية تخرج عن صمتها وترد بقوة

Advertisements في غاية الخطورة..عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويوجه إهانة شخصية للرئيس هادي بطريقة خسيسة ومهينة وجارحة ( لن تصدق ماذا فعل الزبيدي وقهر الرئيس هادي ) ليست قطر ولا سلطنة عمان...دولة مجاورة تباغت الجميع وتوجه للامارات ضربة ساحقة ..والحزن يسيطر على كل بيت اماراتي ( صورة ) وردنا الان ...رئيس الوزراء يعلن تقديم استقالته رسميا وطارق عفاش يباغت الجميع ويدلي بهذا التصريح المستفز ( شاهد ماذا قال ) عبد الباري عطوان يكشف اخطر سر..الاطاحة بالرئيس هادي وكل اركان شرعيته ووقف الحرب نهائيا وتقسيم اليمن الى دولتين الشمال للحوثيين والجنوب للزبيدي والانتقالي شاهد بالفيديو كيف باغت ولي العهد السعودي نظيره الاماراتي وكل حكام الامارات بخطوة شجاعة ونادرة لم يسبقه اليها اي مسؤول خليجي او عربي او حتى اجنبي ( فيديو) دولة عظمى تكرم شاب يمني وتعتبره افضل شاب في الوطن العربي بعد ان قام بعمل بطولي نادر ورفع رأس اليمنيين وهز وجدانهم ( الاسم + المحافظة التي ينتمي اليها ) وهذا من المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية خلال الأسابيع القليلة القادمة قرار بتعيين رئيسا للوزراء وفقا لاتفاقية الرياض الموقعة بين الشرعية والمجلس الانتقالي .

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