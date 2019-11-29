فيديو صادم من السعودية العظمى ونتاج الانفتاح.. نساء يشربن الخمر في حديقة عامة!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر الكاتب السعودي، تركي الشلهوب فيديو صادم من السعودية في ظلّ حكم ولي العهد محمد بن سلمان.

ويُظهر الفيديو نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة. فيما علّق “الشلهوب” بالقول: “مؤسف ما وصل إليه حال بلاد الحرمين !! “.

نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة !!!

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مؤسف ما وصل إليه حال #بلاد_الحرمين !! pic.twitter.com/mwI2o0kSjv Advertisements — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 28, 2019

وعبّر مغرّدون عن غضبهم من انتشار هذه الحوادث في السعودية، منذ أن أعطى “بن سلمان” كامل الصلاحية لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، لإقامة فعاليات “ترفيه” غلب عليها مشاهد الاختلاط والتحرش، وغيره من الأمور التي كانت في يومٍ من الأيام من المحرمات في المجتمع السعودي.

ورغم التعليقات الغاضبة الا أن البعض قال إن الفيديو قديم، فيما ذكر آخرو أنه ليس في السعودية.

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