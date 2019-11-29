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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محافظ حضرموت: نهتم بالثقافة والإعلام.. هناك خطط لمعالجة الحالة الأمنية
الجمعة 29 نوفمبر 2019
الخليج 365_سالم أحمد
قال اللواء فرج البحسني، محافظ حضرموت، إنه يولي اهتمام كبير للثقافة والإعلام، لافتاً إلى بناء مسرح جديد بحضرموت يُليق بأبناء المحافظة.
وأضاف المحافظ، أنه قام بشراء قناة قناة حضرموت وتزويدها بمعدات وتجهيزات كبيرة، إلى جانب الاهتمام بالمناطق الأثرية والمكتبة، حيث تم تخصيص مبلغ شهري لها لضمان الاستمرارية، فضلاً عن النصب التذكار لأبناء حضرموت؛ فهو مشروع كبير. وأيضاً هناك معرض دائم للصور فى المكلا، لجلب الزوار وتنشيط السياحة.
وأكد البحسني، على وجود خطط لمعالجة الحالة الأمنية فى الوادي، لأن الملف الأمني هو أساس التنمية والاستقرار، لافتاً إلى وجود مناقشات كثيرة وخطط مع قيادات التحالف وهيكلة القوات المسلحة، وسنضع حلول لرفع المستوي الأمني.
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