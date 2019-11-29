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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محافظ حضرموت: قادرون على مكافحة الفساد فى أي مكان الجمعة 29 نوفمبر 2019 الخليج 365_سالم أحمد أكد اللواء فرج البحسني، محافظ حضرموت، على قدرة السلطة على مكافحة الفساد فى أي مكان، وأن هذا ضمن أولويات المرحلة القادمة.

Advertisements وشدد البحسني على ضرورة مكافحة الفساد بشتي أنواعه، مؤكداً على إحالة مسئولين إلى القضاء حال اتهامهم بأي شئ وكذلك إبلاغ الإعلام والصحافة. وأضاف البحسني، أن تنفيذ المشروعات لا يأتي إلا بعد دراسة من عدد كبير من الأجهزة. ولدينا أجهزة رقابية تعمل بكل جهد، والهدف أن تشهد حضرموت تنمية.

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