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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التعليم الأهم.. محافظ حضرموت يوجه دعوة لزيارة المدارس بعد الترميم
الجمعة 29 نوفمبر 2019
الخليج 365_سالم أحمد
قال اللواء فرج البحسني، محافظ حضرموت، إن المحافظة تشهد حالة من الانتعاش فى المشروعات الجديدة، خاصة قطاع التعليم والصحة والطرق، لافتاً إلى أن الملف الأمني دائماً قيد الدراسة والتعاون مع القيادات الأمنية.
وأضاف البحسني، خلال لقائه عبر فضائية الغد المشرق، أن قطاع التعليم على رأس أولوياته، نظراً لضرورة رعاية الطلاب منذ الصغر، منوهاً على افتتاح عدد كبير من المدارس وترميم الكثير، موجهاً دعوته للجميع لزيارة المدارس الجديدة والوقوف على مدي جاهزيته والنظام التعليمي بها.
وتابع المحافظ، لم يكن لدينا مدارس رياض أطفال سوي اثنين، والآن هناك الكثير، مُضيفاً أن قطاع الصحة هو الاهتمام الثاني للقيادة؛ فتم افتتاح مستشفيات بالتعاون مع الإمارات والسعودية.
أشار البحسني، إلى وجود مشاريع استراتيجية لم تشهدها حضموت من قبل، خاصة فى قطاع الطرق والكهرباء وبناء جسور ضخمة فى الساحل والمكلا.
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