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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محافظ حضرموت: توزيع عائدات النفط يتم بـ آلية
الجمعة 29 نوفمبر 2019
الخليج 365_سالم أحمد
قال اللواء فرج البحسني، محافظ حضرموت، إن هناك معاناة فى شراء المحروقات والطاقة، نظراً لعجز الحكومة عن توفير المبالغ المالية كاملة، مُشيراً إلى ضرورة البحث عن حلول لتوفير الاحتياجات.
وأضاف البحسني، خلال لقائه عبر فضائية الغد المشرق، أنه لا يريد تحميل الشرعية فوق طاقتها، مُطالباً بالتعاون مع المنح الإماراتية والسعودية لتوفير احتياجات أبناء المحافظة.
واستكمل محافظ حضرموت، أنه يتم توزيع عائدات النفط بحكمة وآلية، لكن هناك من يتحدث عن مشروع تقسيم حضرموت، مؤكداً على استلام حصة حضرموت كاملة وأنها محافظة واحدة.
وأكد المحافظ على وجود تفاوت فى التقسيم، ولكن بنسبة بسيطة، لافتاً إلى وعوده لأبناء الوادي خلال زيارته بأنه سيعالج التفاوت ولن يكون هناك خلل.
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