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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البحسني: اتفاقية الرياض تاريخية.. وحضرموت تستلم حقوقها كاملة الجمعة 29 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365_سالم أحمد قال اللواء فرج البحسني، محافظ حضرموت، إن اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن، أمر فى غاية الأهمية، ولحضرموت عدة مكاسب من هذا الاتفاق، واصفاً اتفاق الرياض بـ "التاريخي"، مُشيراً إلى ضرورة الوقوف بجانب حضرموت والحصول على المزيد من الدعم.

وأضاف البحسني، خلال لقائه بفضائية الغد المشرق، إنه دائماً يقف فى صف المواطن، وأن القيادة العُليا تنظر للمواطن اليمني ويتم معالجة المشاكل سريعاً، مؤكداً أن حضرموت تستلم حقوقها كاملة وأن الأوضاع تشهد حالة من الاستقرار.

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