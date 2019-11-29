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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين العمل في تنفيذ مشروعين للصرف الصحي في ساه بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
دشنت قيادة السلطة المحلية بمديرية ساه محافظة حضرموت ،اليوم، تنفيذ أعمال مشروعين لتمديد شبكة الصرف الصحي بمنطقتي مقاثي والبهاء واللول بمدينة ساه بتمويل من شركة بترومسيلة .
ويستفيد من المشروعين ما يزيد على ألف ومائتي نسمة وتبلغ مسافة أعمال التمديدات ألف وثلاثمائة متر مع بناء أحواض للتفتيش وحفر البيارات .
ونوه المدير العام لمديرية ساه عبد الله يماني الجابري بتجاوب بترومسيلة مع مصفوفة مشاريع التنمية المحلية وتمويلها..لافتاً إلى أهمية تنفيذ هذين المشروع في حل مشكلة مياه المجاري بالمديرية.
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