شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إيفانكا ترامب تعلن تغيير اسمها وتكشف عن مفاجأة بشأن (الاسم الجديد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مثلما كان الاسم الحقيقي للأمير هاري هو هنري، واسم ميغان ميركل إبان ميلادها راشيل، ولقب الممثلة ريس ويذرسبون الأصلي هو لورا، واسم جيمي فوكس مأخوذاً بطريقة ما من اسم ميلاده، إريك، فإن الابنة الأولى للرئيس الامريكي ولدت أيضاً باسم مختلف تماماً.. مفاجأة!

سمى دونالد ترامب ابنه الأكبر من إيفانا ترامب تيمناً بنفسه. وبالمثل، مرر الزوجان التقليد ذاته مع ابنتهما الوحيدة وأطلقا عليها اسم إيفانا ماري ترامب. إيفانكا في اللغة التشيكية هو في الواقع اسمٌ مُحبَّب مُشتق من إيفانا، وهو ما أوضحته إيفانكا في تغريدةٍ لها عبر تويتر في عام 2010.

في ضوء ذلك أوضحت إيفانكا، التي أصبحت الآن أماً لثلاثة أطفال، قائلةً: «اسمي الفعلي هو إيفانا. في اللغة التشيكية، اسم إيفانكا هو كنية تدليل لإيفانا، مثل بوبي بالنسبة لروبرت». يذكر أن إيفانا ترامب، والتي تصدرت عناوين الصحف مؤخراً بسبب رقصتها الإيطالية في برنامج «الرقص مع النجوم«، بالإضافة إلى تعليقاتها المنتقدة لإدارة زوجها السابق وزوجته الثالثة للبلاد، كانت قد تزوجت منه في عام 1977 بعد هجرتها إلى كندا ثم إلى الولايات المتحدة الأميركية.

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وكان زواجهما، وهو الثاني بالنسبة لإيفانا، قد انتهى في عام 1992.

وتناولت إيفانا علاقتها بالرئيس الحالي للولايات المتحدة في سيرتها الذاتية «تنشئة ترامب Raising Trump«، التي صدرت في العام الماضي.

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