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عدن - ياسمين التهامي - اشعلت قصته وسائل الاعلام اليمنيه والعربيه...اسير يمني يعود من السعوديه ويصعق بصدمه لم تكن بالحسبان جعلته يتمنى لوكان ميتا حقا"الاسم+الصورة"

أعلنت مليشيا الحوثي عن مقتل احد الأسرى الذي كان محتجزا في السعودية ونشرت صوره من ضمن القتلى في الجبهات واكدت مقتله لزوجته وأسرته .

وتناقلت وسائل إعلام يمنية وعربية قصة مقاتلا في جماعة الحوثي اصيب بالصدمة وتمنى الموت عقب عودته إلى صنعاء يوم امس بعد اطلاق سراحه ضمن اسرى بمبادرة من التحالف العربي.

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وإفادت المصادر ان احد الحوثيين الذي وصل يوم امس ضمن الأسرى من السعودية الى صنعاء تفاجئ بان مليشيا الحوثي أعلنت مقتله ، وان زوجته قد تزوجت بأخيه .

وكان الحوثيون أعلنوا مقتل الأسير عبدالله محمد عبدالله المثنى المكنى "أبو أسد" وأجروا مراسيم تشييع رسمية باعتباره أحد "شهدائهم".

واثارت القصة استنكار واسع لاستهتار المليشيا بمصير مقاتليها وإهمالها التحقق من مقتلهم .

وكان قد عاد ١٢٨ اسير من الحوثيين الى صنعاء يوم الخميس ٢٨/ نوفمبر بعد ان اطلقت سراحهم التحالف العسكري بقيادة السعودية ، وذلك في إطار مبادرة لتحقيق السلام .