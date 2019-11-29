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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" صحفي جنوبي يسخر من طريقة استقبال الزبيدي في مطار عدن ...تفاصيل

قال الصحافي صالح منصر علي في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه قلنا ليش السجاد الاحمر والمراسيم قالوا هذا رئيس. وتابع قائلا اول مره في التاريخ أن رئيس يعود إلى بلده يفرش له سجاد احمر ومراسيم استقبال ، السجاد الاحمر يفرش في حال زيارة رئيس دولة أخرى وكذلك المراسيم ، قد عملوا مراسيم استقبال لسفير دولة عند مقر إقامته.. جديد اب برس : مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة Advertisements واختتم منشوره بالقول لا احد يلومهم اعتبروهم مجانين.

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