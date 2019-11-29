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عدن - ياسمين التهامي - اشعل مواقع التواصل الاجتماعي ...اميره سعوديه تخطف قلب الفنان محمد عبده والاخير يتغزل بها ...شاهد ماذا قال لها

استجاب فنان العرب محمد عبده لطلب طفلة تُدعى الأميرة مسك، بالظهور معها في حسابها عبر تطبيق ”سناب شات“، على هامش احتفالية تتويج نادي الهلال التي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو للطفلة رفقة محمد عبده، وهي تقول: ”تشرفت بشوفة الفنان الكبير محمد عبده“، وأبدى فنان العرب إعجابه بطريقتها في التقديم، خاصة أنه لمس فيها الموهبة وبراءة الأطفال فسألها عن اسمها فقالت: ”الأميرة مسك“. جديد اب برس : مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة Advertisements وطلبت الطفلة من محمد عبده، أن يقول كلمة في حسابها، فقال لها: ”اللاااااه.. فعلًا أنتِ مسك وأحلى من المسك“. الطريف أن الفتاة استخدمت خاصية ”الفلتر“ لفنان العرب خلال تصويرها مقطع الفيديو؛ الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حسد آخرون الطفلة كونها استطاعت الوصول إلى فنان العرب والتصوير معه.

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