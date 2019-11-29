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عدن - ياسمين التهامي - انهيار الريال اليمني امام العملات الاجنبيه...اشعار الصرف ليومنا هذا الجمعه19-11-2019

يواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية وسجل تراجعاً جديداً في تداولات اليوم الجمعة أمام الريال السعودي والدولار الامريكي. وبلغ سعر صرف الدولار الواحد 576 ريالاً في صنعاء و 588 في عدن في تعاملات صباح الجمعة. جديد اب برس : مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة Advertisements آ أسعار الصرف في صنعاء الريال السعودي شراء: 152.6 - 152.4 بيع: 153 - 153.2 الدولار الاميركي شراء: 576 - 578 بيع: 580 - 583 اسعار الصرف في عدن: الريال السعودي شراء: 154.5 بيع: 155.5 الدولار الاميركي: شراء: 588 بيع: 593

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