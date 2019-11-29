شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..السعودية لا تأبه للرئيس هادي وتقدم على هذه الخطوة الخطيرة دون الرجوع اليه رغم خطورتها واهميتها ..والشرعية تخرج عن صمتها وترد بقوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..السعودية لا تأبه للرئيس هادي وتقدم على هذه الخطوة الخطيرة دون الرجوع اليه رغم خطورتها واهميتها ..والشرعية تخرج عن صمتها وترد بقوة

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