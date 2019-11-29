شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة..عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويوجه إهانة شخصية للرئيس هادي بطريقة خسيسة ومهينة وجارحة ( لن تصدق ماذا فعل الزبيدي وقهر الرئيس هادي ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويوجه إهانة شخصية للرئيس هادي بطريقة خسيسة ومهينة وجارحة ( لن تصدق ماذا فعل الزبيدي وقهر الرئيس هادي )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة..عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويوجه إهانة شخصية للرئيس هادي بطريقة خسيسة ومهينة وجارحة ( لن تصدق ماذا فعل الزبيدي وقهر الرئيس هادي ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.