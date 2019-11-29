شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة تقتل مسلحا اعتدى على مارة في جسر لندن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت مراسلة "العربية"، الجمعة، أن الشرطة البريطانية قتلت مسلحاً يحمل سكيناً اعتدىعلى مارة في جسر لندن. فيما قالت الشرطة البريطانية، إن رجلا أصيب بالرصاص في حادث على جسر لندن. وذكرت الشرطة في بيان: "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن". وقال متحدث "يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص، وأن عدد من الأشخاص أصيبوا في الحادثة".



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