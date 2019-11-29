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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك : شعب الجنوب أحق من يشارك الإمارات بيوم الشهيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
عدن - الخليج 365
أكد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، أن شعب الجنوب أحق من يشارك الشعب الإماراتي إحتفالهم بيوم الشهيد .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "في الجنوب العربي الشعب يرى نفسه أحق من يشارك الإمارات" .. مضيفاً "هذه المناسبة التي تذكرنا بتضحيات رجال قدموا أرواحهم لنا تلبية لنداء الواجب" .
وتابع "وهي مناسبة غالية تضعنا أمام واجباتنا أولا: في الحفاظ على المنجزات التي تحققت بتضحياتهم، وثانيا: تجاه أبناء الشهداء وأسرهم فهذا العهد" .
وتحيي دولة الإمارات العربية يوم الـ30 من نوفمبر من كل عام، "يوم الشهيد" وذلك للتذكير بشهدائها الذين قضو أثناء تأدية مهامهم الدولة داخل الإمارات وخارجها .
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