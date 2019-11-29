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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال الشيخ محمد بن راشد عن يوم الشهيد الإماراتي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
الخليج 365
نشر نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة بمناسبة يوم الشهيد الإماراتي الذي يصادف الـ30 من نوفمبر .
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدته "في يوم الشهيد .. نستذكر الأبطال .. شهداء الامارات .. الذين خلدوا بتضحياتهم ذكراهم في تاريخنا .. وخلدوا بأرواحهم عزة ورفعة دولة الامارات ... المجد للشهداء .. المجد الوطن" .
وأعلنت الإمارات يوم الـ30 من نوفمبر "يوم الشهيد" لأول مرة عام 2015، ضمن مرسوم أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث يعتبر هذا اليوم عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والخاصة، وتقوم الدولة بالاحتفال بهذا اليوم بإقامة مراسم وفعاليات متنوعة يذكر فيها تضحية شهداء الإمارات.
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