شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يتراجع بشكل مخيف امام العملات الاجنبية..سعر الصرف اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، مسجلاً تراجعاً جديداً في تداولات اليوم الجمعة أمام الريال السعودي والدولار الامريكي. جديد "الخليج 365" Advertisements وأظهرت نشرات الصرف، سعر صرف الدولار الواحد 576 ريالاً في صنعاء و 588 في عدن في تعاملات صباح الجمعة.

أسعار الصرف في صنعاء الريال السعودي شراء: 152.6 - 152.4 بيع: 153 - 153.2 الدولار الاميركي شراء: 576 - 578 بيع: 580 - 583 اسعار الصرف في عدن: الريال السعودي شراء: 154.5 بيع: 155.5 الدولار الاميركي: شراء: 588 بيع: 593

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الريال اليمني يتراجع بشكل مخيف امام العملات الاجنبية..سعر الصرف اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.