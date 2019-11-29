شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة لابنة "الرئيس اليمني" تظهر مع "هيفاء وهبي" وتثير موجة غضب عارمة.. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من الناشطين صورة جديدة لـ«ابنة» رئيس الشطر الجنوبي قبل الوحدية اليمنية 1990 علي سالم البيض . وبحسب الناشطين فإن "تماني" ابنة البيض ظهرت برفقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ويتوسطهما زوجها الفنان ملحم زين. هذا ولم يذكر تاريخ الصورة ومكانها ومصدرها .

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