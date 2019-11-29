شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار سارة لليمنيين بشأن جوازات السفر والاعلان عن افتتاح فروع جديدة في محافظتين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية اللواء ركن محمد عبدالقادر الرملي، اليوم الخميس أن هناك كميات كافية من جوازات السفر تفي متطلبات المواطنين .

ولفت إلى أنه سيتم رفد فرع عدن بكميات من الدفاتر لتغطية الطلب المتزايد نتيجة توقف العمل في الفرع منذ أربعة أشهر .

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وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن المصلحة طبعت منذ منتصف إبريل 2016م وحتى نوفمبر الجاري، أكثر من مليونين وخمسمائة ألف جواز سفر .. مشيراً إلى أن هناك توجيهات لجميع فروع المصلحة بالعمل وفق طريقة الحجز الآلي للجوازات ، بهدف تنظيم المواعيد والتخفيف من الزحام وتسهيل معاملات المواطنين وإعطاء الأولوية والاهتمام للمرضى والجرحى .

وأضاف "ان هناك 14 مركزًا لإصدار الجوازات خارج اليمن لدى السفارات والقنصليات المعتمدة ، وسبعة مراكز في الداخل والمحافظات اليمنية ، وانه سيتم افتتاح فروع جديدة بمحافظتي سقطرى والجوف" .

ودعا الرملي المواطنين إلى عدم التعامل مع أي وسطاء لضمان عدم تعرضهم للابتزاز من قبل ضعاف النفوس الذين يستغلون ظروف الحرب ، وتقديم بلاغات إلى إدارة الرقابة والتفتيش .. مشددًا على مدارء الفروع بتفعيل الرقابة المستمرة من خلال كاميرات مراقبة للحد من هذه الظواهر