إستكمال إنجاز أول مشروع بمديرية ساه من حصة حضرموت من عائدات النفط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 إستكملت في مديرية ساه بمحافظة حضرموت، الأعمال الأساسية لأول مشروع ممول من حصة حضرموت من عائدات النفط، بتكلفة 181 الف و914 دولار .

وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع مدرسة الحزم للتعليم الأساسي بمديرية ساه 100 % الممول، حيث شملت الأعمال بناء تسعة صفوف دراسية مع مكتبين للإدارة والمعلمين ومستودعا للكتب وينفذ المشروع مكتب بن حليمان للمقاولات . ويجري العمل حاليا في تنفيذ الأعمال الإضافية للمشروع ببناء حمامات وسور للمدرسة وجدار فاصل بين المبنى القديم والجديد للمدرسة .

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