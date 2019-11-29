محافظ أبين يوجه بتحويل مبنى كلية التربية بزنجبار إلى كلية العلوم الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

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ناقش محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين ،اليوم ، مع رئيس جامعة أبين الدكتور محمود الميسري ، سير العملية التعليمية وعدد من القضايا المتعلقة بعملية تأكيل كوادر الجامعة.



ووجه المحافظ بترميم كلية التربية وتحويله إلى كلية العلوم الصحية في إطار ما تقوم به جامعة أبين في التوسع في نشاطها التعليمي والأكاديمي وافتتاح المزيد من الكليات والتخصصات وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة على صعيد التعليم الجامعي بالمحافظة.

وأكد محافظ أبين حرص السلطة المحلية على تقديم الدعم للعملية التعليمية في الجامعة..مشيداً بجهود إدارة الجامعة وما تقوم به من دور ريادي متميز في قيادة دفة التعليم الجامعي بكل جدارة.