حضرموت .. اختتام دورة تنشيطية لقابلات المجتمع بتريم والسوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

الخليج 365

أنهى مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تريم محافظة حضرموت، اليوم الجمعة، دورة تدريبية تنشيطية لقابلات المجتمع حول تطبيق خدمات الرعاية المجتمعية في صحة الام والوليد بمديريتي تريم والسوم بدعم من منظمة اليونيسف .

Advertisements

وهدفت الدورة على مدى ٦ ايام الى اكساب٢٠ قابلة بمعارف حول خفض معدل وفيات المواليد بمعدل 50 بالمائة، ورفع معدل الولادات على ايدي متدربة بنسبة 45 بالمائة وخفض معدل نسبة النزيف بعد الولادة بنسبة 50 بالمائة وتحقيق الاهداف الانمائية في اليمن الهدف الرابع ،وخفض وفيات المواليد والخامس وتحسين صحة الامهات .

وخلال اختتام الدورة اشارت كلمات من قبل مدير الرعاية الصحية الاولية محبوب العامري و مدير ادارة الصحة الانجابية بالوادي والصحراء حسن حسان و مسؤول المراكز والوحدات الصحية بمكتب الصحة والسكان بمديرية تريم عمر عبدهود ، الى اهمية الاستفادة القصوى من الدورة و عكسها في تقديم الخدمات والرعاية من قبل قابلات متدربات تنعكس ايجابيا على صحة الام والطفل والمجتمع..مؤكدين على اهمية تعزيز الجانب الوقائي .

وفي اختتام الفعالية تم تكريم المتدربات في الدورة التنشيطية بشهادات مشاركة في الدورة .