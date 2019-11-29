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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفشال هجوم للميليشيات شمال غرب الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
الخليج 365
أفشلت القوات المشتركة الجنوبية، اليوم الجمعة، هجوم لمليشيات الحوثي باتجاه جبهة ”الحرّة“ شمال شرقي مديرية الحشا، والمحادة لمنطقة بتار من جهتها الغربية، ودارت معركة عنيفة بالأسلحة المختلفة.
وفي جبهة غرب حجر، استهدفت مدفعية الدعم والإسناد الحربي، تجمعاً للمليشيات الحوثية في "رهادة" غرب بتار .
ودفعت الميليشيات خلال اليومين الماضيين بتعزيزات متتالية، ونفذت محاولات تسلل إلى مناطق الجب وبتار من الجهة الغربية من اتجاه الحشا، ومن الجهة الشمالية في اتجاه الجب.
ووفقاً لمصادر ميدانية كانت التسللات والتعزيزات الحوثية، تحت الرصد والمراقبة. وأضافت إنه، وبعد غروب شمس الخميس، تلقت التسللات الحوثية ضربات موجعة وقاسية وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفرت بقية عناصرها تاركة وراءها جثث القتلى.
وأفشلت المقاومة الجنوبية تسللات حوثية موازية في جبهة بتار، تحت غطاء ناري كثيف، من اتجاه حبيل يحيى شرق بلدة الحشا، وأوقعت قتلى ومصابين في صفوف المتسللين.
ودارت معارك شديدة منتصف الليلة الماضية/ ليل الأربعاء/الخميس، في كافة جبهات شمالي الضالع، الفاخر-الجب، وتوسعت دائرة المواجهات حتى قرب الفجر، وشملت جبهات: هجار، صبيرة، بتار، والفاخر.
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