مساء اليوم .. محافظ حضرموت في حوار صريح على قناة الغد المشرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

الخليج 365

يحل محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء، فرج سالمين البحسني، ضيفاً على قناة الغد المشرق الساعة 30`7 من مساء اليوم الجمعة .

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يطل محافظ حضرموت ، قائد المنطقة العسكرية الثانية ، اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على قناة الغد المشرق في حلقة خاصة من برنامجها الأسبوعي "عين على حضرموت".

ويتحدث محافظ حضرموت عن قضايا ومواضيع عدة أهمها، نتائج زيارته الخارجية الأخيرة، ولقاءاته مع السفراء الأجانب في العاصمة السعودية الرياض، وكذا آلية توزيع حصة مبيعات النفط بين مختلف مدن المحافظة، إلى جانب حديثه عن مكافحة الفساد ، والمشاريع الممولة من مبيعات النفط في مختلف المجالات .

كما سيتحدث المحافظ خلال الحوار الذي اجراه الزميل عيدروس الخليفي ، عن موقع حضرموت بعد "إتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.

وسيتطرق المحافظ خلال حديثه إلى مطار الريان الدولي الذي جرى إفتتاحه مؤخراً وخطوط طيران جديدة، بالاضافة الى اهتماماته المستقبلية.