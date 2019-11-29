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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس حلف قبائل الجنوب لـ"اليمن العربي": هذا الدور الحقيقي لحكومة معين عبد الملك في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
سيد مصطفي
قال العميد الشيخ عسكر بن عطيه اليافعي رئيس حلف قبائل الجنوب العربي القائد الأعلى لقوات الاحتياط والتعبئة العامة، أن حكومة معين عبد الملك عادت للعاصمة الجنوبية عدن للحرب وليس للسلام، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تعود بكامل طاقمها ولكن فقط من عاد هو رئيس الحكومة معين عبد الملك وبعض معاونيه.
وأكد جبران في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عودة رئيس الفساد وزبانية –حسب وصفه- يتمثل في مهمة هي لنهب ما تبقي من أراضي وأموال تم ايرادها للبنك المركزي في عدن.
وأضاف رئيس حلف قبائل الجنوب العربي القائد الأعلى لقوات الاحتياط والتعبئة العامة، أن حكومة الشرعية بعد استيلائها على تلك الأموال ستقوم بتوزيها باسم لاجئين ومنظمات والكثير من المسيميات واللافتات الوهمية التي تصطنعها من أجل الإستحواز عليها.
جدير بالذكر، أنه عاد الإسبوع قبل الماضي كل من معين عبد الملك و5 من وزراء الحكومة اليمنية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ليباشرون تسيير أعمال الحكومة حتى تعيين الحكومة الجديدة المنصوص عليها في إتفاقية الرياض بين المجلس الإنتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.
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