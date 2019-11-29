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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميليشيات تقصف أحياء حيس ومنطقة الفازة الساحلية بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي الإنقلابية، ذراع إيران في اليمن، اليوم الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، بالأسلحة المتوسطة والقناصة.
وقالت مصادر محلية في حيس، إن الأحياء السكنية ومنازل المواطنين تعرضت للاستهداف بالأسلحة المتوسطة الرشاشة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف.
وأكدت المصادر أن مسلحي المليشيات فتحوا نيران الأسلحة القناصة صوب المواطنين المارة في الطرقات المؤدية إلى حيس، ظهر الخميس، ما خلف حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين.
في السياق، واصلت المليشيات استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا.
وقالت مصادر عسكرية في الفازة، إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل عنيف.
وذكرت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 والأسلحة من عيار 12.7 على مواقع أخرى شرق المنطقة.
وأشارت المصادر أن عناصر المليشيات قامت بإطلاق النار على جنود القوات المشتركة بالأسلحة القناصة في ساعات الظهيرة.
وجددت المليشيات، اليوم نفسه، القصف على مدينة التحيتا ومنطقة الجبلية جنوب المديرية.
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