غريفيث يرحب بمبادرة التحالف العربي بإطلاق أسرى حوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019

رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيتش، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بإطلاق عدد من الأسرى من ميليشيا الحوثي.



وأوضح غريفتيش في بيان له أن الخطوة التي اتخذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تثبت حسن نية الأطراف واهتمامهم في توفير بيئة مواتية لبناء السلام.

كما أعرب عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي تبذلها في تسهيل عملية الإفراج، داعياً جميع الأطراف إلى الاستمرار في العمل بما يؤدي إلى تطبيق اتفاقية استكهولم.