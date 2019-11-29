شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الحوثيين يتوعد: الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت جماعة الحوثيين الخميس، إن المصالح الاقتصادية الإقليمية والدولية، ستتلقى ضربات أشد ضررا، في حال استمرت العمليات الحربية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن للعام الخامس على التوالي.

وقال وزير دفاع الحوثيين محمد العاطفي، إن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد، وان "الأمن القومي والاقتصادي العالمي، مرهون بسيادة واستقرار الأمن القومي اليمني".

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وأضاف: "ما لم يتوقف ذلك فإن المصالح القومية الدولية وخاصة الاقتصادية ستتضرر أكثر مما يتصوره البعض"، قائلا "إن ذلك ليس من باب الاستعراض أو الاستهلاك الإعلامي".